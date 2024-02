Muore sbranato da rottweiler | tragedia alle porte di Roma

(Di domenica 11 febbraio 2024) Manziana,di. Rinvenuto il corpo di un uomodai: al via le ricerche dei cani scappati. Bosco di Manziana, caccia a tre(IlCorrieredellacittà.com)La mattinata comincia nel peggiore dei modi a Manziana, nel bosco cittadino è stato rinvenuto il corpo di un uomo di mezza età, si sta ancora cercando di determinare l’identità. Presenta ferite sul volto e agli arti superiori. I soccorsi sono arrivati immediatamente sul luogo del ritrovamento. L’uomo è deceduto prima dell’arrivo del 118. Causa di tutto potrebbero essere stati 3 cani scappati dal bosco cittadino. Le autorità sono alla ricerca degli animali per cercare di riportarli in loco e sedarli: sul posto sono accorsi anche i Carabinieri di Manziana, la Guardia Parco ...

