Muore a 49 anni dopo un intervento per perdere peso | aperta un’inchiesta

(Di domenica 11 febbraio 2024) È morto all’ospedale Perrino a 49Armando Calizzi,complicanze legate a undi chirurgia bariatrica eseguito in una struttura bergamasca. La procura brindisina ha apertola denuncia per omicidio colposo presentata dai familiari della vittima, noto commercialista brindisino. E ora al vaglio degli investigatori c’è la salma e la documentazione medica, sottoposta a sequestro. Nel registro degli indagati, al momento, non ci sono nomi. Si procede contro ignoti. Ma eventuali profili di responsabilità si cercano in ambito sanitario. L’uomo, da giorni, era ricoverato al Perrino di Brindisialcune complicanze sorte a seguito dell’eseguito in una struttura ospedaliera di Bergamo nel gennaio scorso. Il declino è stato ...