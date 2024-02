Moviola Genoa Atalanta | l’episodio chiave del match Serie A

(Di domenica 11 febbraio 2024)arbitraledelvalido per la giornata diA TIM 2023/24:delladeltra, valido per la giornata dellaA 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Colombo.DEL

Episodio da MOVIOLA in Salernitana-Genoa con il calcio di rigore concesso da Daniele Orsato per il tocco di mano, davvero ingenuo , da parte di ... (sportface)

Episodio da MOVIOLA in Genoa-Lecce con il calcio di rigore concesso da Pairetto ai giallorossi per un nettissimo fallo di Vasquez su Almqvist che ... (sportface)

Moviola Bologna Lecce: l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 24ª giornata del campionato di Serie A 2023/24 L’episodio chiave della moviola del match tra Bologna Lecce, valido per la 23ª ...Moviola Monza Verona: l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 24ª giornata del campionato di Serie A 2023/24 L’episodio chiave della moviola del match tra Monza Verona, valido per la 23ª g ...ROMA INTER – La Roma esce sconfitta dal big match dell’Olimpico contro la capolista Inter, che si impone 4-2 in una gara dai mille volti. Per poco più di un tempo i giallorossi credono nell’impresa, p ...