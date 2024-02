Mourinho sta imparando il tedesco per la sua nuova avventura | spunta la suggestione Bayern

Prima sul tetto del mondo, poi esonerato tra le polemiche dei tifosi. L'inizio di questo 2024 non è stato dei migliori per José Mourinho che ha perso la panchina della Roma dopo ...Dopo l'ultima sconfitta che ha compromesso lo scudetto, il Bayern Monaco vive un momento a pochi giorni dalla sfida con la Lazio in Champions ...Josè Mourinho è pronto a ripartire dopo l'esperienza alla Roma. Lo Special One, che ha un contratto ancora con i giallorossi fino al prossimo 30 giugno vorrebbe tornare presto ad allenare e in queste ...