Mourinho | niente Arabia Saudita | spunta una big europea

(Di domenica 11 febbraio 2024) Josepotrebbe non andare in: sullo Special One ci sarebbe l’interesse di una bigIl futuro di Josèpotrebbe essere di nuovo in Europa e non in. A svelare l’indiscrezione è Blid, qualora Tuchel dovesse essere esonerato a fine stagione, il portoghese sarebbe il primo candidato per prendere il suo posto al Bayern Monaco. Restano però da capire le intenzioni dell’ex Roma e allo stesso tempo se effettivamente lo stesso Tuchel sarà obbligato a lasciare i bavaresi.

