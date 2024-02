“Morti 7 ottobre? Risposta a oppressione di Israele” e Tel Aviv chiede licenziamento relatrice Onu

Dal 7 ottobre , giorno in cui è scoppiata la guerra a Gaza , si contano 26.900 morti . Solamente 150 in 24 ore. Sono questi i numeri del conflitto in ... (ilgiornaleditalia)

(Adnkronos) – Sondaggio choc per Joe Biden. Secondo una rilevazione condotta da Abc News/Ipsos, l'86% degli interpellati ritiene che il presidente degli Stati Uniti, 81 anni, sia troppo vecchio per un ...(Adnkronos) – Il ministro degli Esteri israeliano, Israel Katz, ha chiesto al segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, di licenziare "immediatamente" la relatrice dell'Onu sulle viol ...L'emittente araba Al Jazeera afferma che 25 persone sono morte e altre decine rimaste ferite in un bombardamento israeliano che ha colpito in queste ore un edificio residenziale a est di Rafah, nel ...