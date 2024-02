Morta nell’indifferenza dopo il malore | in un filmato le fasi del dramma

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 febbraio 2024) Ravenna, 11 febbraio 2024 – Non appena si sente male, scende dalla bicicletta, che ferma col cavalletto, poi si siede su una panchina di via Mazzini, all’angolo con la cancellata della parrocchia di Sant’Agata Maggiore. Da lì comincia il calvario di Laura Angelini, l’83enne insegnante in pensione deceduta lunedì scorso per un infartoun’inutile corsa verso l’ospedale a bordo dell’auto di uno dei figli che, da lei contattato, era corso a soccorrerla. Le telecamere comunali installate lungo la via hanno ripreso ogni fase di quel, ilè stato acquisito e analizzato dalla Polizia locale che invierà un’informativa alla Procura. Al momento, stando ai primi accertamenti, non si ravviserebbe l’ipotesi di omissione di soccorso ipotizzata in prima battuta. La registrazione dura diversi minuti durante i quali la donna, sempre ...