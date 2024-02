Morata in lacrime | Simeone sfida l’Inter senza il suo bomber Stagione a rischio

Siviglia e Atletico Madrid sono in campo per la giornata del campionato spagnolo e sono in arrivo indicazioni importanti per la classifica. I ... (calcioweb.eu)

Brutto infortunio per Alvaro Morata durante la partita tra Siviglia e Atletico Madrid, momentaneamente sul punteggio di 1-0. L’attaccante spagnolo prossimo avversario dell’Inter in Champions League è ...Per la squadra di Simeone seconda sconfitta in 5 giorni dopo la caduta in casa con l’Athletic Bilbao, sempre per 1-0, nell’andata della semifinale di Coppa del Re. Per l'ex juventino, uscito in lacrim ...Bruttissima notizia per l'Atletico Madrid, avversario dell'Inter in Champions League tra meno di 10 giorni. Durante il match della Liga contro il Siviglia, Alvaro Morata è ...