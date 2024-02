Morata in lacrime dopo l’infortunio! Problemi per l’Atletico Madrid

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 11 febbraio 2024) Brutto infortunio per Alvarodurante la partita tra Siviglia e Atletico, momentaneamente sul punteggio di 1-0. L’attaccante spagnolo prossimo avversario dell’Inter in Champions League è stato sostituito in. INFORTUNIO – Alvaroè stato costretto al cambioun brutto infortunio subito al 43? del primo tempo. L’attaccante spagnolo si è subito toccato il ginocchiolo scontro con Soumaré. Inizialmente si è accomodato in panchina, prima di lasciare direttamente il campo per dirigersi negli spogliatoi con le sue gambe, ma aiutato da un uomo dello staff e con le mani sul volto. Non si conosce ancora l’entità dell’infortunio, ma sembrerebbe essere grave. Sono attese novità nelle prossime ore. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente ...