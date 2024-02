Morata | brutto infortunio con l’Atletico | fuori in lacrime

(Di domenica 11 febbraio 2024)è dovuto uscire dal campo nella gara giocata dal suo Atletico Madrid: l’attaccante è uscito inè dovuto uscire dal campo nella gara giocata dal suo Atletico Madrid: l’attaccante è uscito in. Un’immagine che sicuramente ha fatto preoccupare tifosi, Simeone e società in vista anche dei prossimi impegni, soprattutto in Champions contro l’Inter. In attesa degli esami, intanto, le prime impressione non sono delle più positive.

Bruttissima notizia per l'Atletico Madrid, avversario dell'Inter in Champions League tra meno di 10 giorni. Durante il match della Liga contro il Siviglia, Alvaro Morata è ...Brutta tegola per l'Atletico Madrid di Simeone in vista della sfida di Champions League contro l'Inter del 20 febbraio. Durante la il match di Liga contro il Siviglia, Alvaro Morata è stato costretto ...Brutte notizie per l'Atletico Madrid in vista della sfida Champions con l'Inter: l'ex attaccante della Juve ha lasciato il campo piangendo ...