Morata | arriva la prima diagnosi dalla Spagna! Pure l’Inter osserva

(Di domenica 11 febbraio 2024) Alvaroè uscito zoppicante e piangendo da Siviglia-Atletico Madrid, partita persa dai suoi per 0-1.lasull’infortunio dell’attaccante. Tra nove giorni ci sarà il primo confronto in Champions League contro. INFORTUNIOlasu Alvaro. Il giocatore è uscitodelvallo durante Siviglia-Atletico Madrid per un problema al ginocchio. Le sue condizioni sono sembrate subito preoccupanti, come anche confermato da Diego Simeone.Spagnano le prime indicazioni: si tratta di una distorsione del legamento laterale interno del ginocchio destro. Domani ovviamente si saprà ...

Per la squadra di Simeone seconda sconfitta in 5 giorni dopo la caduta in casa con l’Athletic Bilbao, sempre per 1-0, nell’andata della semifinale di Coppa del Re. Per l'ex juventino, uscito in lacrim ...CHAMPIONS LEAGUE - Tegola per l'Atletico Madrid a meno di 10 giorni dall'ottavo di finale d'andata contro l'Inter, i Colchoneros sono in ansia ...Giornale di Brescia è il primo quotidiano di Brescia e provincia. Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro!