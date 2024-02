Monza Verona 0-0 | pari e poche emozioni all’U Power Stadium

(Di domenica 11 febbraio 2024), match valevole per la 24esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e diretta live La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita, valevole per la 24esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024. PRIMO TEMPO Iltrova subito la via del gol con Colombo, ma l’attaccante brianzolo era in fuorigioco e la rete viene correttamente annullata ai padroni di casa.primi minuti conoccasioni, ma molta intensità, con la squadra ospite che fa la partita, cercando di mantenere il possesso della sfera il più possibile. Ilesce fuori con il passare dei minuti e ha una doppia chance con Birindelli di testa: Montipò respinge e sulla ...

Monza, 11 feb. – (Adnkronos) – Finisce sul punteggio di 0-0 il primo tempo di Monza-Verona , match valido per la 24/a giornata di Serie A, in corso ... (calcioweb.eu)

TUTTOmercatoWEB.com foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom La Fiorentina vince la prima gara del 2024 e lo fa con una gara convincente e un successo netto per… Leggi ...Duri cori di contestazione da parte dei tifosi del Verona nei confronti del proprietario Hellas, Maurizio Setti. Durante la partita che la squadra veneta (terzultima in classifica) sta disputando in c ...Monza, 11 feb. - (Adnkronos) - Finisce sul punteggio di 0-0 il primo tempo di Monza-Verona, match valido per la 24/a giornata di Serie A, in corso di svolgimento all'U-Power Stadium della città ...