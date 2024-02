Monza | Palladino | “Siamo stati bravi | squadra molto solida”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 11 febbraio 2024) Il tecnico delRaffaeleha commentato ai microfoni di Danz lo 0-0 contro l’Hellas Verona: “Sonosoddisfatto, direi che abbiamo fatto un’ottima prestazione, è stato fatto un ottimo primo tempo, il rammarico è non averla sbloccata. Nella ripresa è diventata una partita un po’ più sporca, hanno chiuso un po’ più le linee di passaggio. Oggia non rischiare nulla, è la terza partita in cui non prendiamo gol, la. Abbiamo perso D’Ambrosio per un attacco febbrile, Ciurria per un problema al ginocchio, ma chi è stato chiamato in causa ha dimostrato di essere un gran professionista, posso contare su tutti, ho un gruppo di ragazzi incredibile. Zerbin? Si è adattato benissimo, il ...