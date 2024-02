Monza Palladino | «Ripetersi non è mai semplice o scontato»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 11 febbraio 2024) Le parole di Raffaele, tecnico del, dopo il pareggio ottenuto dai brianzoli contro l’Hellas Verona Raffaeleha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio delcontro il Verona. Di seguito le sue parole. PARTITA – «Sono veramente soddisfatto di tutto quello che hanno fatto i ragazzi. Abbiamo disputato un ottimo primo tempo, ci sono state situazioni interessanti che potevano permetterci di sbloccare il risultato contro un avversario ostico come il Verona. E’ negli atteggiamenti che vedo la crescita di questi ragazzi. Siamo stati intensi, concentrati, sul pezzo, curando ogni dettaglio come piace a me. Nella ripresa è stata una partita sporca, non abbiamo rischiato praticamente nulla e forse potevamo sfruttare meglio qualche ripartenza. Ripeto, ottima prestazione e risultato positivo ...