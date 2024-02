Monza-Hellas Verona | Serie A | brianzoli tranquilli | veneti a caccia della salvezza Probabili formazioni e diretta tv

(Di domenica 11 febbraio 2024) Allo stadio Brianteo disi gioca il match valido per la ventiquattresima giornata diA tra. Gara fondamentale soprattutto per la formazione ospite: ihanno un vantaggio di ben dieci punti sulla zona retrocessione e pagano, invece, sette lunghezze dalle posizioni europee; gli scaligeri invece sono in piena lottacon il penultimo posto che oggi li relegherebbe in cadetteria. Nella gara di andata giocata al Bentegodi successo deiper 3-1. Ecco tutto quello che c’è da sapere sucon le ultime, il pronostico, lee dove vedere in televisione la ...

Ci sono due diffidati tra le fila del Verona prima di giocare contro il Monza: ecco chi sono i giocatori a rischio squalifica dell’Hellas in vista del successivo impegno contro la Juventus. Per Baroni ...Mister Marco Baroni ha convocato 23 calciatori per Monza-Hellas Verona, match valido per la 24a giornata della Serie A TIM 2023/24, in programma oggi alle ore 15 , all''U-Power Stadium' di Monza.I brianzoli puntano la parte sinistra della classifica, Hellas a caccia di punti per la salvezza. Palladino potrebbe rilanciare Colombo, Baroni senza lo squalificato Suslov ...