Montefalcone | ferito mentre fa softair | trasportato in ospedale con l’elisoccorso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 febbraio 2024) Pisa, 11 febbraio 2024 – Momenti di paura si sono vissuti questa mattina a. Un uomo si è infortunato durante una attività di. Subito allertati i soccorsi, la squadra dei Vigili del fuoco di Pisa è intervenuta quando erano le 10,30 nei pressi del Lago Tre Fontine, per prestare soccorso al. La squadra dei Vigili del Fuoco di Castelfranco lo ha recuperato in una zona boscata. Ci si è poi occupati del trasporto in un luogo diverso, che permettesse le prime cure sul posto da parte dei sanitari, la presa in carico a bordo dele il trasferimento in. Con una barella toboga l’uomo è stato dunquein zona aperta, proprio per consentire il recupero da parte di Eli Pegaso1. L’intervento è durato circa due ore e si è concluso alle ...