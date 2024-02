Montecassino | 800 tonnellate di bombe per un equivoco

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 11 febbraio 2024) Nel febbraio 1944, con un raid pesantissimo sue la millenaria abbazia, iniziò l’offensiva degli Alleati per sfondare le linee tedesche. È stata la più sanguinosa della campagna d’Italia nel Secondo conflitto mondiale. L’attacco, però, venne provocato da un errore. Un. Con una cattiva traduzione, giustificarono il più insensato dei bombardamenti che - 15 febbraio 1944 - precipitò 800disull’abbazia di. Per 1.500 anni, le pietre del monastero erano state - ma solo debolmente - intaccate da un terremoto e dalla furia degli arabi. Per raderle a suolo, lasciando che spuntassero solo dei monconi di colonne, furono necessarie tre ondate successive di 229 aerei della «Flying Fortress». Avevano sentito la voce di un tedesco che chiedeva dov’era l’abate: «Wo ...