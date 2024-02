Monica Vitti | scrigno di grandi insegnamenti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 11 febbraio 2024) Parsi, ovvero Maria Luisa Ceciarelli, se ne è andata,a 90 anni, da “smemoratella” così’ come la soprannominavano da piccola perché spesso era distratta e si perdeva dietro le sue fantasie di bambina timida, educata al riserbo, alla pudicizia, alla gabbia sottile dell’essere vestita “a cipolla”, chiusa in un guscio fatto di sette sottane. Le sottane che sua madre, per proteggerla dal freddo, le faceva indossare poiché in casa, durante la guerra, non c’era il riscaldamento. Ma la cui protettiva stratificazionedisvelava, con birichina malizia, quando qualcuno veniva in visita a casa, sollevando il grembiulino. E, nata nel 1931 - così come la descrive e la analizza Laura Delli Colli, giornalista, scrittrice, presidente dei Giornalisti cinematografici - a quella primaria impronta di ragazza ...