Mondiali nuoto Doha 2024 | il programma di domani Orari 12 febbraio | dove vederli in tv | italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 febbraio 2024) Idistanno per entrare nell’ultima settimana. Ieri alla Aspire Dome disono iniziate le gare diin corsia, con tanta Italia impegnata tra preliminari e finali. In mattinata assisteremo al debutto di Benedetta Pilato, che appare in condizione di poter essere tra le favorite nei 100 rana. Nei 100 dorso maschili Michele Lamberti avrà l’infausto compito di non far rimpiangere Thomas Ceccon, mentre torna in acqua anche Simona Quadarella nelle batterie dei 1500 metri. Tempo anche di finali, quattro da disputare: scopriremo oggi pomeriggio se saranno in lotta per una medaglia Sara Franceschi nei 200 misti, Nicolò Martinenghi e Ludovico Viberti nei 100 rana. Spazio anche per la pallafemminile: alle 18.30 il match dei quarti di finale tra Italia e Grecia. L’undicesima giornata ...