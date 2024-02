Mondiali nuoto 2024 | le speranze di medaglia dell’Italia Borsino e percentuali 12 febbraio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 febbraio 2024)DILunedì 12Ore 17.02, finale 100 rana uomini Sarà l’unico atto conclusivo con un italiano in gara. Nicolò Martinenghi ha offerto sensazioni contrastanti tra batteria e semifinale. Prima vasca insolitamente lenta, poi progressione convincente nei secondi 50 metri. La sensazione è che la forma non sia quella dei giorni migliori: forse all’80%? Per vincere potrebbe servire un tempo di poco superiore ai 58 secondi, per laè ipotizzabile un 58?50. L’uomo da battere, sebbene la brillantezza non sia quella di un tempo, sarà il britannico Adam Peaty. Martinenghi dovrà poi guardarsi da altri due rivali storici come l’olandese Arno Kamminga e l’americano Nic Fink. Difficile possano esserci altri inserimenti, sebbene una mina vagante come il ...