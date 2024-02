Mondiali Doha 2024 | Malagò | “Grandi gioie Italia Team | complimenti a tutti”

(Di domenica 11 febbraio 2024) Attraverso un post su X, il presidente del Coni Giovanniha celebrato i risultati dell’neidi. “aidelle discipline acquatiche di– si legge -. Tuffi da 10, come le carte olimpiche conquistate complessivamente di cui 5 in questa rassegna iridata con Di Maria, Biginelli, Sargent Larsen, Giovannini e Tocci-Marsaglia, grazie all’argento nel trampolino sincro. Stessa medaglia per Pellacani-Santoro nel sincro misto“.ha poi proseguito: “Nel nuoto artistico squadra e duo qualificati per #Paris, con oro e e argento nei singoli per Minisini. Nel fondo tre carte per i Giochi Olimpici ottenute da ...

I Mondiali di nuoto stanno per entrare nell'ultima settimana. Ieri alla Aspire Dome di Doha sono iniziate le gare di nuoto in corsia, con tanta Italia impegnata tra preliminari e finali. In mattinata ...Ottenuto il pass per la finale di questo pomeriggio con il secondo tempo. Una prestazione incoraggiante in un contesto, favorevole per le assenze pesanti di squadre come gli Stati Uniti e la Gran Bret ...La staffetta femminile 4x100 stile libero ha raggiunto la finale ai Mondiali di nuoto, in svolgimento nella piscina dell'Aspire Dome di Doha. Sofia ...