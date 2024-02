Mondiali di Pallanuoto | il Settebello vola ai quarti di finale | è qualifica olimpica

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 11 febbraio 2024) Doha, 12 febbraio 2024 – Una bellissima Italia conquista il pass olimpico per Parigi 2024 vincendo con gli Stati Uniti, agli ottavi di. Sogna ildi Coach Campagna aidi Doha. La partita è stata vinta per 13-12. Ora idicon la Grecia. Il racconto della gara, le interviste e il programma (federnuoto.it) Un match durissimo che l’Italia ha condotto anche di tre reti (7-4), ma gli Usa sono stati bravi a rimanere attaccati segnando il pareggio con il giocatore della Telimar Hooper a metà quarto tempo (10-10). L’istantaneo rigore di Di Somma e la terza magia in pochi minuti di Di Fulvio hanno messo in cassaforte il risultato con l’Italia che ha gestito gli ultimi due minuti subendo l’ininfluente gol di Bowen a 14 secondi dal termine. Non potevano e non dovevano essere ...