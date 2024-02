Mondiali di Nuoto | i risultati delle prime batterie | due finali centrate dagli Azzurri

(Di domenica 11 febbraio 2024) Doha, 11 febbraio 2024 – Dueconquistate (4×100 stile libero maschile e femminile), con tre semiottenute (Sara Franceschi, Nicolò Martinenghi e Ludovico Viberti) e una qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. E’ iniziato nel migliore dei modi il Mondiale dia Doha, con ledella prima giornata di gare. Fino al 18 gennaio, l’Italia punta alle mee e ai Giochi. Il racconto– feder.it In finale accedono le 4×100 stile libero con importanti ambizioni. Vanno subito a tutta Sofia Morini (55?02), Costanza Cocconcelli (55?18), Emma Virginia Menicucci (super frazione in 55?12) e Chiara Tarantino (53?88) che sono seconde in 3’39?20, precedute solamente dall’Australia (3’38?33) e indirizzata verso l’oro, e ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI Mondiali DI Nuoto 10.12: Per il momento è tutto, l’appuntamento è per le 17.00 con la ... (oasport)

Andate in archivio le batterie della prima giornata dei Mondiali 2024 di nuoto in corsia. All’Aspire Dome di Doha (Qatar) un day-1 di heat nel quale ... (oasport)

I Mondiali di nuoto stanno per entrare nell’ultima settimana. Ieri alla Aspire Dome di Doha sono iniziate le gare di nuoto in corsia, con tanta ... (oasport)

Nicolò Martinenghi e Ludovico Viberti passano il primo scoglio del proprio Mondiale di nuoto nella Aspire Dome di Doha. Per entrambi è semifinale nei 100 rana, in due gare corse con una apparente tran ...Prima giornata di batterie dei Campionati del Mondo 2024 di nuoto in vasca lunga all’Aspire Dome di Doha che vede subito tanti azzurri in acqua. Semifinale ...MONDIALI 2024 - Italia in finale in entrambe le 4x100 stile, Martinenghi impressiona nei 100 rana e bene sia Viberti che Franceschi. Il recap delle batterie.