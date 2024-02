Mondiali di Biathlon | prima medaglia per gli azzurri | Lisa Vittozzi è d' argento in Repubblica Ceca

(Di domenica 11 febbraio 2024)per l’Italia aidiin corso a Novo Mesto, in, e a conquistarla non poteva che essere, l’atleta più in forma della spedizione azzurra,nella gara a inseguimento. L’oro è stato vinto dalla francese Julia Simon, il bronzo all’altra transalpina Justine Braisaz. Tra le altre azzurre, Dorothea Wierer ha chiuso al 21/o posto,...

Una strepitosa Lisa Vittozzi è protagonista di una incredibile rimonta e conquista l'argento nell'inseguimento femminile ai Mondiali di biathlon in corso a Nove Mesto, in Repubblica Ceca. Meglio dell' ...La sappadina sblocca l'Italbiathlon in questa rassegna iridata di Nove Mesto, con l'argento dietro ad una straripante Simon che vale tantissimo. L'analisi di Lisa (che sale ...Lisa Vittozzi interrompe il monopolio transalpino e sale sul secondo gradino del podio nella 10 km pursuit femminile dei Mondiali 2024 di biathlon: a Nove Mesto Na Morave, in Repubblica Ceca, l'azzurr ...