Mo | Boccia | ‘governo dica sì a mozione Pd e faccia proprio appello Schlein’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 11 febbraio 2024) Roma, 11 feb (Adnkronos) – “È importante che il governo italiano prenda una iniziativa per cercare di mettere fine alla tragedia che si sta compiendo in Medio Oriente, nella striscia di Gaza. Serve una azione diplomatica del nostro Paese, magari insieme agli altri paesi europei, che chieda di giungere al più presto ad un cessate il fuoco umanitario, come invocato dalle Nazioni Unite”. Lo dice il presidente dei senatori del Pd Francesco.“Non dobbiamo mai smettere di cercare una soluzione politica ad un conflitto che ha visto, da entrambe le parti, troppe morti e sofferenze. Il governo ha l?occasione, alla Camera, nei prossimi giorni, di dire si alladel Pd e di rispondere positivamente così all?lanciato da Elly Schlein dalle pagine del Corriere. Se lo farà avrà tutto l?appoggio politico e parlamentare necessario da parte nostra?, aggiunge. L'articolo CalcioWeb.