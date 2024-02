Mkhitaryan in Roma-Inter fornisce ancora una prestazione inspiegabile

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 11 febbraio 2024) Henrikhsvolge un ruolo decisivo in(2-4). L’armeno si muove egregiamente tra le linee, propiziando anche l’autogol di Angelino. PRESENZA COSTANTE – Ad ogni partita sono in molti a chiedersi perché Henrikhgiochi sempre. E anchefa capire perché sia un fedelissimo di Simone Inzaghi, tanto da essere il giocatore di movimento con più minuti in stagione (2.423 via Transfermarkt). Nel primo tempo anche l’armeno finisce imbrigliato dall’intensità giallorossa. Ma nella ripresa scende in campo la versione più brillante. E la differenza è lampante. DISCESA DECISIVA – Nel secondo tempo diinizia una danza col compagno Nicolò Barella. In cui i due si alzano in modo alternato, ...