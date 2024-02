Misseri torna in libertà | dove va il contadino di Avetrana

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 11 febbraio 2024) Michele, ilquasi 70enne coinvolto nella vicenda dell'omicidio della nipote Sarah Scazzi, accaduto nell'agosto 2010, ha lasciato il carcere di Lecce dov'era detenuto. Al momento, però, non ha ancora raggiunto la sua abitazione dinel Tarantino. In tutti questi anni Michelesi è ripetutamente autoaccusato dell'omicidio della nipote ma questo comportamento non ha in alcun modo influito sulla vicenda processuale nè sulla sua posizione. Molte anche le lettere scritte a moglie e figlia in carcere., in questi anni di detenzione a Lecce, ha manifestato un buon comportamento e questo gli è valso una riduzione detentiva di circa 400 giorni; laè stata anticipata dal 2025 al 2024. Nel periodo di detenzione...