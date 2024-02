Minacce alla giornalista che ha offeso Geolier

(Di domenica 11 febbraio 2024) Il regolamento (da nessuno contestato a monte) della 74ma edizione del Festival di Sanremo, ha consentitosala stampa e alle radio di capovolgere il risultato del televoto. Anche Sanremo fa le proprie scelte politiche: come si mandaall’Eurofestival? Angelina Mango, a parere dei componenti delle stanze dei bottoni (forse) ha maggiore presenza scenica. Non Il Blog di Giò.

Tuttavia, di fronte alla pressione, l'imprenditore reagirà in modo aggressivo arrivando a minacciare e spaventare l'architetta. Tuttavia, successivamente sembrerà pentirsi del proprio comportamento e ...A Roma il convegno organizzato dal Parco nazionale e dalla Commissione europea mette a confronto le città più esposte all'overtourism. La presidente Bianchi ...Oltre ai rifiuti spaziali e ai disturbi alle osservazioni astronomiche, l’eccessivo affollamento dei satelliti in orbita potrebbe costituire una minaccia anche per il campo magnetico terrestre: il per ...