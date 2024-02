Milei e l’abbraccio con Papa Francesco | il segno di pace in Vaticano dopo gli attacchi in campagna elettorale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) Città del, 11 febbraio 2024 - Caloroso abbraccio trae il presidente argentino Javieral termine delle celebrazioni per la canonizzazione della prima santa argentina 'Mama Antula' nella Basilica di San Pietro. Al termine della messa il Pontefice, accompagnato in sedia a rotelle, si è avvicinato astringendogli la mano e poi abbracciandolo, per poi scambiare qualche battuta. epa11144454 A handout picture provided by the Vatican Media shows Pope Francis meets Argentina's President Javierin St. Peter's Basilica prior to the Mass for Canonization of Maria Antonia of Saint Joseph de Paz y Figueroa, Vatican City, 11 February 2024. On the anniversary of the first apparition of the Blessed Virgin Mary in Lourdes, Pope Francis canonized Maria ...