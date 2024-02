Milano | migranti nudi sotto la pioggia nel Centro di permanenza per i rimpatri di via Corelli | il video

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 11 febbraio 2024) Stanno fermi i due. Uno è seduto, l’altro è coricato. Seminel freddo invernale, battuti dallache cade sul cortile deldiper idi. Stanno lì come forma di protesta contro le condizioni della loro detenzione. La struttura è quella di via, commissariata lo scorso dicembre dalla Procura dia causa delle condizioni “disumane” in cui versavano itrattenuti lì. La protesta avrebbe avuto luogo nella notte tra il 10 e l’11 febbraio ed è stata registrata in unche è stato pubblicato su Instagram dall’associazione “No ai Cpr”. In una nota, gli attivisti spiegano che “alcune delle persone trattenute si sono spogliate seminude ...