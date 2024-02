Milan | Theo Hernandez | 'Io faccio parlare il campo Leao incredibile | felici di averlo'

Mauro Suma reagisce alla partita tra Milan e Napoli, valida per la ventiquattresima giornata di campionato. Il telecronista rossonero commenta la ... (sportface)

Milan-Napoli 1-0 Maignan 6: ordinaria amministrazione per il portiere francese fino al 40’ del secondo tempo quando si sporca i guantoni pe... (calciomercato)

Milan o, 11 feb. – (Adnkronos) – Sesto successo nelle ultime sette partite per il Milan che vince il big match del ‘Meazza’ con il Napoli battuto 1-0 ... (calcioweb.eu)

Milan-Napoli 1-0 - decide il gol di Theo Hernandez

(Adnkronos) – Il Milan batte il Napoli per 1-0 nel match in calendario oggi 11 febbraio 2024 per la 24esima giornata della Serie A. Il gol di Theo ... (periodicodaily)