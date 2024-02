Milan | soltanto due volte ha fatto più punti dopo 24 partite | scopri quando

25' - Vantaggio Milan. Giroud scarica per Leao che imbuca per l'inserimento di Theo Hernandez. Il francese riceve e batte Gollini sul primo palo. Dormita totale della difesa azzurra. 23' - Che rischio ...78' - ANCORA NAPOLI! Lindstrom si muove benissimo in area e serve Raspadori vivamente trattenuto in area. Il numero 81 azzurro serve la sponda per Politano ma il suo tiro viene ribattuto. Proteste per ...Alla notte di gala a San Siro (in tribuna d’onore anche Spalletti e De Laurentiis) il Napoli si è presentato con un carico supplementare di pressione sulle spalle, per le vittorie conquistate nel pome ...