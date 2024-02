Milan Pioli | c’è una clamorosa ipotesi per il futuro del tecnico

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 11 febbraio 2024), spunta unaper ildeldovesse lasciare i rossoneri a fine stagione Stefanoè corteggiato dal Napoli per la prossima stagione. Ildelpotrebbe dunque cambiare squadra come riferito da Repubblica. La gara di questa sera contro il Napoli potrebbe essere perl’incontro con il proprio: piovono infatti conferme sul forte interesse di Aurelio De Laurentiis per la prossima stagione. Il presente dunque si chiamama ilè tutto da scrivere.