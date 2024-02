Milan-Napoli | Serie A | super domenica sera | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 11 febbraio 2024) Con un’Inter ormai irraggiungibile specie dopo la vittoria di ieri sulla Roma, ilva a caccia di punti utili per tenersi al sicuro in zona Champions e insidiare la seconda piazza della Juve, sperando al contempo in un passo falso dei nerazzurri che possa riaccendere clamorosamente i sogni scudetto. A San Siro arrivano però i Campioni d’Italia in carica, grandi delusi della stagione e in cerca di un acuto che possa risollevare morale e classifica in vista del finale di stagione che rischia di vederli tagliati fuori da qualunque discorso europeo. Il fischio d’inizio a, valevole per la 24esima giornata diA, è in programma alle ore 20:45 di questa. Il momento delle due squadre Periodo positivo per i padroni di casa, che nelle ultime 11 uscite fra campionato e coppe ...