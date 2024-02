Milan-Napoli | Serie A | streaming | probabili formazioni | pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 11 febbraio 2024)è una partita valida per la ventiquattresima giornata diA e si gioca domenica alle 20:45:, diretta tv,. Non c’è in palio una semifinale di Champions League come lo scorso anno ma quella tranon potrà mai essere una sfida banale, nonostante rossoneri e azzurri in questo momento stiano lottando per obiettivi diversi. La squadra di Stefano Pioli sogna di reinserirsi nella lotta per lo scudetto: dopo l’ultima giornata la Juventus, sconfitta a San Siro, è più vicina (+4) ma l’Inter continua a scappare. I cugini hanno otto punti in più del Diavolo ed anche una partita in meno: sarà davvero difficile riacciuffarli. Giroud – IlVeggente.it (Lapresse)I partenopei ...