Milan-Napoli le pagelle e il tabellino della partita

Solita accoglienza per Napoli e i napoletani in quel di San Siro. Quanto messo in scena dai Tifosi del Milan non è di certo passato inosservato. Si ... (spazionapoli)

Milano, 11 feb. - (Adnkronos) - Il Milan è in vantaggio per 1-0 sul Napoli alla fine del primo tempo del posticipo domenicale della 24/a giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio ...25' - Vantaggio Milan. Giroud scarica per Leao che imbuca per l'inserimento di Theo Hernandez. Il francese riceve e batte Gollini sul primo palo. Dormita totale della difesa azzurra. 23' - Che rischio ...Milan-Napoli si affrontano a San Siro nel posticipo domenicale della 24ª giornata di Serie A, una partita che mette in palio punti importanti per la lotta.