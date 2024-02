Milan – Napoli | formazioni ufficiali

(Di domenica 11 febbraio 2024) Ledi, posticipo della 24ª giornata di Serie A vedono Mazzarri che abbandona la difesa a quattro utilizzata contro il Verona e torna a tre dietro. Davanti a Gollini vengono schierati Ostigard, Rrahmani e Juan Jesus. Folto centrocampo composto da cinque uomini: Anguissa, Lobotka e Cajuste, con sulle fasce Di Lorenzo e Mazzocchi. In attacco Kvaratskhelia alle spalle dell’unica punta Simeone.– Ostigard: “Ci siamo preparati e siamo pronti! Speriamo di giocarcela al meglio” Nel pre-partita di, il difensore azzurro Leo Ostigard è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Prima giocavamo in modo diverso, difendendo delle volte a 5 altre a 4. Ci siamo preparati per la gara di oggi, affrontiamo una squadra forte, siamo pronti. Speriamo di giocarcela ...

Per Milan e Napoli uno scontro diretto dal sapore opposto in ottica Champions League, con i rossoneri che sembrano praticamente certi del terzo ... (infobetting)

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Milan-Napoli , sfida in programma questa sera allo Stadio Giuseppe Meazza. In attesa del ... (forzazzurri)

Assenza dell’ultim’ora in casa Napoli, con il calciatore azzurro che non sarà neanche in panchina. Le prime indiscezioni circa il forfait. Alle ore ... (spazionapoli)

Milan Napoli in diretta video su CalcioNapoli24. Segui la prossima partita di Serie A dove Milan-Napoli si giocano tre punti molto importanti per la classifica di Serie A in zona Champions League. DIR ...Mediagol è un marchio registrato, tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione anche parziale. Copyright © 2020-2021 Mediagol.it La concessionaria ...Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Milan TV in vista del match contro il Napoli: "Stiamo facendo bene, abbiamo dimostrato grande spirito di gruppo nelle ...