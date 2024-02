Milan-Napoli, ecco le probabili formazioni del match di stasera (Di domenica 11 febbraio 2024) Alle 20.45 di oggi scenderanno in campo Milan e Napoli. ecco le probabili formazioni delle due squadre Alle 20.45 di oggi scenderanno in campo Milan e Napoli. ecco le probabili formazioni delle due squadre per il match valido per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A. Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjær, Gabbia, Theo Hernández; Adli, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, R. Leão; Giroud. A disposizione: Sportiello, Mirante, Florenzi, Álex Jiménez, Simic, Terracciano, Eletu, Musah, Zeroli, Jovi?, Okafor. Allenatore: Pioli. Napoli (3-5-1-1): Gollini; Østigård, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Zieli?ski, Mazzocchi; ... Leggi tutta la notizia su calcionews24 (Di domenica 11 febbraio 2024) Alle 20.45 di oggi scenderanno in campoledelle due squadre Alle 20.45 di oggi scenderanno in campoledelle due squadre per ilvalido per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A.(4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjær, Gabbia, Theo Hernández; Adli, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, R. Leão; Giroud. A disposizione: Sportiello, Mirante, Florenzi, Álex Jiménez, Simic, Terracciano, Eletu, Musah, Zeroli, Jovi?, Okafor. Allenatore: Pioli.(3-5-1-1): Gollini; Østigård, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Zieli?ski, Mazzocchi; ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

" Nel suo editoriale per Milannews, il giornalista Andrea Longoni ha parlato anche dei rumors che riguardano Pioli a Napoli: "Contro il Napoli a S. Siro il Milan non vince in campionato dal 14 dicembre ...

Dopo quattro partite di fila con la stessa formazione iniziale, stasera contro il Napoli, Stefano Pioli sarà costretto a ...

I due hanno già giocato insieme per pochi minuti in questi anni al Milan, ...

L'edizione odierna del Corriere della Sera ha dedicato spazio alla partita tra Milan e Napoli a San Siro, in programma nella giornata odierna alle ore 20:45 ...