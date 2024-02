Milan-Napoli | Doveri arbitro discusso | i precedenti con gli azzurri

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 11 febbraio 2024)sarà arbitrata da, fischiettoin passato con gli: analisi deitra il direttore di gara e la squadra partenopea. Pare proprio che il designatore Rocchi non possa fare a proprio a meno di. Nelle ultime sette giornate di campionato l’romano non ha conosciuto pause e viene riproposto con disinvoltura anche per. Evidentemente l’irregolare gol del pareggio interista in Genoa – Inter (XVIII) e il rigore negato al Lecce sul punteggio di 0 a 0 contro la Juventus (XXI) sono solo piccoli dettagli senza senso in uno sport determinato principalmente da episodi. D’altronde è questo il torneo che l’Rapuano è subito tornato al ...