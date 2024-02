Milan-Napoli dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni della partita

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di domenica 11 febbraio 2024)domenica 11 febbraio alle 20:45 a San Siro c'ègara valida per la 24a di Serie A. Per Pioli formazione tipo senza Reijnders, squalificato in mediana. Mazzarri non può contare su Mario Rui, al suo posto Mazzocchi. Diretta TV e inin esclusiva su DAZN.