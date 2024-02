Milan-Napoli | De Grandis | “Vi spiego le differenze tra Leao e Kvaratskhelia”

Piotr Zielinski da luglio sarà un giocatore dell’Inter, dopo l’accordo trovato per il passaggio in nerazzurro a parametro zero. Dopo alcune assenze, ... (inter-news)

Dopo quattro partite di fila con la stessa formazione iniziale, stasera contro il Napoli, Stefano Pioli sarà costretto a ...I due hanno già giocato insieme per pochi minuti in questi anni al Milan, ...Zielinski pigia su un tasto non a caso e si proietta di “Ritorno al futuro”: casa sua, tra un po’, diventerà quel teatro affascinante con la divisa dell’Inter ...Il Milan per strappare il ruolo di anti-Inter alla Juve, il Napoli per rientrare nel giro Champions League. Questa sera a San Siro sono in palio punti pesanti per il "campionato delle altre" visto lo ...