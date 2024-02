Milan-Napoli | cori razzisti e insulti dei tifosi rossoneri | “Napoletani puzzolenti e colerosi”

Milan e Napoli si affrontano alle 20.45 a San Siro in una partita valida per la 24ª giornata di Serie A. All'andata fu 2-2 al Maradona,... ()

Milano, 11 feb. - (Adnkronos) - Il Milan è in vantaggio per 1-0 sul Napoli alla fine del primo tempo del posticipo domenicale della 24/a giornata di ... (liberoquotidiano)

Milan-Napoli - polemica per l’esultanza in telecronaca Dazn al gol di Theo Hernandez

Polemiche per l’esultanza in telecronaca Dazn dopo il gol di Theo Hernandez in Milan-Napoli: tifo per i rossoneri che fa discutere. MILANO ... (napolipiu)