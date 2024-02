Milan-Napoli | Bennacer torna titolare | ecco cosa gli ha chiesto Pioli

Piotr Zielinski torna a disposizione e giocherà subito titolare in Milan-Napoli di questa sera a 'San Siro' nel 3-5-1-1 degli azzurri (pianetamilan)

Per Milan-Napoli di stasera a 'San Siro' Yacine Adli sarà preferito ancora una volta a Yunus Musah per giocare nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli (pianetamilan)

La si può definire una sorpresa a giudicare dalla sua assenza durata qualche settimana per affaticamento muscolare, ma anche dalla situazione... (calciomercato)

Milan-Napoli - il pronostico di Caressa : Mazzarri perderà contro Pioli

Alle ore 20.45 Milan e Napoli scenderanno in campo allo stadio Meazza. I favori dei pronostici sembrano essere per la squadra rossonera che, in ... (dailynews24)