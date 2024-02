Milan-Napoli | assenza pesante tra i rossoneri | Pioli ha scelto il sostituto

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 11 febbraio 2024), le ultime di formazione in casa rossonera, Poli dovrà fare i conti con un’: chi sarà ilsi profila come il match di cartello di questa domenica di Serie A. Se per ilsi tratta di un’occasione da non farsi scappare per recuperare terreno nei confronti delle altre pretendenti ad un posto nella prossima UEFA Champions League, anche per ilè uno snodo cruciale per il prosieguo della stagione. Isono ora a meno quattro dalla Juventus seconda, i ragazzi dinon hanno nessuna intenzione di lasciare le posizioni di vertice per continuare a sperare di rientrare nella lotta salvezza. A San Siro l’anno scorso l’ha decisa il Cholito ...