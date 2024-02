Milan-Napoli 1-0 | Theo punisce gli azzurri Doppia occasione per Politano DIRETTA LIVE

(Di domenica 11 febbraio 2024)testuale della partita. Zielinski torna titolare dal primo minuto, con Anguissa e Lobotka, esterni Di Lorenzo e Mazzocchi. Kvaratskhelia dietro Simeone. Contraddetta la decisione di De Laurentiis di escludere il polacco dalla lista Champions. Mazzarri lo fa giocare ao dal primo minuto., la partita 64?–sostituzione per il. Fuori Bennacer e Kjaer, dentro Simic e Musah 61? – Paura. Gollini non perfetto in uscita, ci pensa Anguissa a mettere fuori. Sarà angolo per il. Pericoloso scambio per ile alla fine Gollini blocca. 59?– Buona gestione palla diche ci prova da fuori area. Palla fuori di poco. 58? – ...

Milano, 11 feb. - (Adnkronos) - Il Milan è in vantaggio per 1-0 sul Napoli alla fine del primo tempo del posticipo domenicale della 24/a giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio ...25' - Vantaggio Milan. Giroud scarica per Leao che imbuca per l'inserimento di Theo Hernandez. Il francese riceve e batte Gollini sul primo palo. Dormita totale della difesa azzurra. 23' - Che rischio ...Milan-Napoli si affrontano a San Siro nel posticipo domenicale della 24ª giornata di Serie A, una partita che mette in palio punti importanti per la lotta.