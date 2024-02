Milan-Napoli 1-0 le pagelle e il tabellino della partita

Milan Napoli , match valevole per la 24esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e diretta live La cronaca, sintesi e ... (calcionews24)

Allo stadio San Siro, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra Milan e Napoli : le Pagelle del match I top e FLOP e i voti ai ... (calcionews24)

Milano, 11 feb. - (Adnkronos) - Sesto successo nelle ultime sette partite per il Milan che vince il big match del 'Meazza' con il Napoli battuto 1-0 grazie a un gol di Theo Hernandez su assist di Leao ...I ventidue che partiranno dal 1' nella sfida di San Siro tra i rossoneri e i partenopei: le scelte di Pioli e Mazzarri Nel 24° turno di Serie A, al 'Meazza' di… Leggi ...25' - Vantaggio Milan. Giroud scarica per Leao che imbuca per l'inserimento di Theo Hernandez. Il francese riceve e batte Gollini sul primo palo. Dormita totale della difesa azzurra. 23' - Che rischio ...