Milan | Loftus-Cheek l’uomo in più | contro il Napoli per un record

Il Milan continua la preparazione verso la sfida casalinga contro il Napoli. In questa cornice Loftus-Cheek si concede ai microfoni di Milan TV per ... (sportface)

Diffidati Milan-Monza: sono tre i calciatori rossoneri che in caso di ammonizione salteranno la sfida di domenica col Monza In vista della sfida di questa sera tra Milan e Napolisono tre i calciatori ...conferma la difesa a tre con Ostigard che torna titolare insieme a Rrahmani e Juan Jesus. A centrocampo ballottaggio Cajuste-Zielinski. Mazzocchi sostituisce lo squalificato Mario Rui ...Imbattuti in campionato da otto turni, i rossoneri allenati da Stefano Pioli si affideranno come sempre al 4-2-3-1 con Simon Kjaer e Matteo Gabbia confermati al centro della difesa, Yacine Adli e ...