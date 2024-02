Milan Europa League | il Rennes continua a vincere

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 11 febbraio 2024) Ilgiovedì inizia il suo percorso incontro il: i rivali vincono con il Le Havre, quinto successo consecutivo Ilquesta sera scende in campo contro il Napoli e dopo inizierà la preparazione per il debutto stagionale in. I rossoneri affronteranno i francesi del, che oggi hanno vinto contro il Le Havre. La squadra di Julien Stephan è in un ottimo momento di forma: il successo contro il Le Havre, firmato da Benjamin Bourigeaud, è il quinto consecutivo in campionato. In precedenza ha superato Clermont, Nizza, Lione e Montpellier. Una striscia che si allunga in Coppa di Francia, dove hanno eliminato Guincamp, Marsiglia e Sochaux.