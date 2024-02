Milan | Braglia | “Continuità ritrovata | Maignan? Questione di testa”

Simone Braglia , ex portiere rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'allenatore del Milan , Stefano Pioli (pianetamilan)

Simone Braglia , ex portiere del Genoa, ha parlato del Milan di Stefano Pioli. Le sue dichiarazioni a 'TMW Radio' (pianetamilan)

Simone Braglia , ex portiere, intervenuto su TMW Radio, ha toccato diversi argoment,i tra cui il Milan . Le sue parole (pianetamilan)

Vedi il Milan e ti esalti, scrive la Gazzetta dello Sport raccontando nello specifico di Giovanni Simeone e Matteo Politano ...L’amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, ha parlato ai microfoni di Fortune Italia su alcuni aspetti chiave del futuro del calcio. Queste le sue parole: “Bisogna lavorare tanto e farlo ...Simone Braglia, ex portiere, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Maracanà", trasmissione in onda su Tuttomercatoweb Radio: "Milan-Napoli Per il Napoli la vedo dura arrivare al quarto posto. Ha dei ...