Michele Misseri esce dal carcere | “Non è giusto | voglio andare a trovare mia moglie e mia figlia in cella”

(Di domenica 11 febbraio 2024)ha lasciato ildi Lecce questa mattina ma continua professarsi colpevole dell'omicidio della nipote 15enne Sarah Scazzi. "Non è, sono io il colpevole. Mi hanno fatto passare da innocente ma non sono fesso e continuerò questa battaglia fino a che avrò vita" ha dichiarato.

Oggi, domenica 11 febbraio, Michele Misseri torna libero . Lo zio di Sarah Scazzi , condannato per soppressione di cadavere per aver nascosto il corpo ... (metropolitanmagazine)

AGI - Un capannello di giornalisti staziona in via Grazia Deledda ad Avetrana nel Tarantino davanti alla casa di Michele Misseri , scarcerato questa ... (agi)

ROMA (ITALPRESS) – Michele Misseri ha lasciato il carcere di Lecce accompagnato dal su avvocato. Era stato condannato a 8 anni di reclusione per avere gettato in un pozzo di Avetrana il corpo della ni ...Michele Misseri è tornato in libertà dopo aver scontato 7 anni di carcere per aver nascosto il cadavere di Sarah Scazzi, tornerà ad Avetrana ..."Mi sentivo più libero dentro, fuori mi sento invece incarcerato". Sono le parole che Michele Misseri ha detto all'avvocato Luca La Tanza appena scarcerato. Il 69enne zio Michele ha lasciato il carcer ...